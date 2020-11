Lazio, Correa: «Siamo stati bravissimi, tre punti d’oro»

Le parole di Correa al termine di Crotone-Lazio. L’argentino è stato uno dei protagonisti del match e della vittoria

Immobile e Correa stendono il Crotone e ragalano alla Lazio i tre punti. A Lazio Style Radio, ecco le parole dell’argentino:

«Inzaghi ci trasmette grande voglia tutti i giorni. Lavoro sempre per vincere e lasciare il segno, l’importante è il risultato della Lazio. Oggi siamo stati bravissimi, andando oltre ogni difficoltà, sono tre punti d’oro. Con l’atteggiamento giusto arrivano i risultati. Immobile? Con lui ho un grande rapporto, così come tutti i miei compagni.

Abbiamo vinto una partita in una situazione ai limiti della praticabilità, già in albergo vedevamo un meteo difficile. Complimenti però agli addetti del campo, che ha retto bene nonostante il diluvio. Nel primo tempo ci siamo trovati bene tra le linee, il merito è stato di tutta la squadra. Adesso continuiamo così, martedì avremo una partita fondamentale per il nostro futuro in Champions League».