Lazio, Correa convocato dall’Argentina: viaggio in aereo con Lautaro Martinez

“El Tucu” vola a Buenos Aires per rispondere alla convocazione del ct dell’Argentina, Lionel Scaloni.

In attesa della decisione del giudice sportivo su Immobile, che sicuramente salterà la sfida con la Sampdoria, i favoriti per un posto da titolare in attacco sono Caicedo e Correa, che ha smaltito il fastidio alla schiena e ha risposto alla convocazione di Lionel Scaloni, ct dell’Argentina. “El Tucu” è partito ieri sera con destinazione Buenos Aires: sul volo partito dall’aeroporto di Fiumicino c’era anche l’interista Lautaro Martinez. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.