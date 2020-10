Lazio, Correa: «Ci abbiamo messo la faccia, punto importante»

Le parole di Correa al termine di Lazio-Bruges. L’argentino ha commentato il pareggio sulle frequenze ufficiali

Le parole di Correa al termine di Bruges–Lazio a Lazio Style Radio:

«Atteggiamento positivo, ci sono mancati giocatori troppo importanti, ma ci abbiamo messo la faccia come sempre. Il gol ci ha dato tranquillità, poi loro hanno gestito bene, ma a questa squadra non si può dire niente dopo tutte queste difficoltà. Siamo felici di questo punto. Tutti i compagni rimasti a casa ci hanno accompagnati, ci hanno chiamati, perchè questo gruppo è forte. Siamo uniti, così abbiamo affrontato l’emergenza e con l’idea di essere protagonisti. Abbiamo sofferto un po’, ma l’approccio e la voglia di vincere ci sono sempre stati. In campo? Mi sono trovato bene, come dall’inizio del campionato. Io cerco sempre di avere lo stesso approccio e carattere, è un punto importante.



Adesso siamo in testa al girone, abbiamo appena iniziato, giocheremo fuori altre due partite, adesso cerchiamo di fare bene in campionato».