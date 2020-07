Lazio, Correa: «Lasciamo i rimpianti e finiamo alla grande questa stagione!»

La Lazio vince per 2-0 sul campo dell’Olimpico. A stendere il Brescia c’è anche Correa che commenta così la gara

Il Tucu Correa, al termine di Lazio-Brescia, commenta la vittoria ai microfoni di Lazio Style Radio:

«Sono contento che abbiamo vinto, ma un po’ triste perchè non sono riuscito a dare il massimo in questo mese, per l’infortunio. Lasciamo i rimpianti e cerchiamo di finire alla grande. Non è stato facile riprendere il ritmo, sono stati fuori anche giocatori importanti e la squadra lo sente. I Primavera hanno fatto alla grande, ci hanno aiutati, ma è stato diverso. Ora cerchiamo di finire al meglio, come merita questo anno.



La Champions? Io cerco di me stesso, aiutare i compagni e chi lavora nel club. L’abbiamo meritata. A Siviglia ho vissuto momenti bellissimi in Europa, è una competizione incredibile. Meritiamo un posto anche più alto in classifica, abbiamo fatto emozionare la gente, eravamo un tutt’uno. Giocare lì, sentire quella musichetta, è un’emozione grandissima, qualcosa di straordinario perchè non c’entra niente con il campionato, sono partite strane».