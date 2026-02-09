Lazio, fari puntati sulla Coppa Italia! Oggi via al ritiro: le ultimissime

Lazio, occhi rivolti al match di Coppa Italia in programma con il Bologna. Inizia il ritiro per i biancocelesti di Maurizio Sarri: le ultime novità

Dopo il pareggio ottenuto ieri contro la Juventus, il punteggio di 2-2 che ha segnato la fine della sfida, la Lazio si concentra ora sulla prossima gara, quella contro il Bologna in Coppa Italia. Un incontro fondamentale che potrebbe segnare l’accesso alla semifinale della competizione. La squadra di Maurizio Sarri si prepara intensamente, con un programma serrato che prevede allenamenti specifici e spostamenti, a partire dal ritiro pre-Coppa!

Lotito in trasferta: un anno dopo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ieri Claudio Lotito era presente allo Stadium. Una presenza importante, visto che, come sottolineato, il presidente non si vedeva in trasferta da un anno. La sua presenza dimostra l’impegno e la vicinanza della dirigenza alla squadra in questo momento cruciale della stagione.

Ritiro pre-Coppa: la preparazione in vista di Bologna

La Lazio si ritira questa mattina presso il centro tecnico federale di Coverciano per preparare la sfida di mercoledì con il Bologna. Il programma prevede un allenamento nel pomeriggio e, domani, una rifinitura pomeridiana per affinare gli ultimi dettagli in vista della partita che si terrà allo Stadio Dall’Ara mercoledì alle ore 21. Il trasferimento in città avverrà mercoledì mattina, con la squadra che pranzerà in un hotel cittadino prima di dirigersi allo stadio nel tardo pomeriggio.

La settimana della Lazio: dopo Bologna, testa all’Atalanta

Subito dopo la gara contro il Bologna, il rientro a Roma è previsto in charter, con un allenamento mattutino fissato per giovedì a Formello. Venerdì, la Lazio svolgerà una doppia seduta, prima di concentrarsi sul match di sabato contro l’Atalanta. La squadra avrà poi due giorni di riposo, domenica e lunedì, per recuperare le energie prima del prossimo impegno di campionato.

Con una settimana intensa che si preannuncia, Maurizio Sarri e i suoi uomini sono pronti a lanciarsi in questa fase cruciale della stagione, puntando forte sulla Coppa Italia per raggiungere una semifinale che rappresenterebbe un ulteriore obiettivo di prestigio per il club.

