Conferenza stampa Sarri: «Dispiace non aver segnato la rete del 1-3. Potrebbe essere problematico l’infortunio di Basic. Su Gila…»

Conferenza stampa Sarri: l’allenatore della Lazio interviene dopo la partita dello Stadium contro la Juventus di Luciano Spalletti

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 24a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Juventus. Le sue parole:

MORALE DELLA SQUADRA – «Lo hai visto in campo, questa è una squadra che da 8 mesi lavora in difficoltà enorme. Non abbiamo mai mollato. Si può dire che siamo scarsi ma non che non abbiamo un carattere e una morale forte. Abbiamo fatto una partita tosta. Il rammarico non è per il 2-2 ma per le 3 palle gol sul 2-1 che ci avrebbero permesso di portare a casa il risultato. Oggi ho visto pochi giocatori sotto livello. L’altro rammarico è che in panchina avevamo una soluzione per alzare i centimetri della partita, ma non abbiamo potuto fare niente. La soddisfazione è per il valore morale di questo gruppo».

INFORTUNATI – «Basic potrebbe essere quello più problematico, gli altri due più per crampi. Nuno non giocava da tanto, l’altro perché il terreno portava via roba».

MALDINI MEZZALA – «In questo momento no, dobbiamo vedere che margini ha in questo tipo di ruolo. Ha caratteristiche tecniche per cui potrebbe fare altri ruoli, ha anche caratteristiche fisiche ed è coordinato e esplosivo».

MIGLIOR PARTITA DA QUANDO E’ TORNATO – «Anche l’andata con la Juventus, la Coppa Italia col Milan. Se chiedi quale preferisco dico la prima mezz’ora con la Fiorentina».

COPPA ITALIA – «Sembra che siamo noi contro 7 squadre di B, invece ci sono le più forti d’Italia. È un’opportunità, non guardiamo oltre. Bisogna pensare a questa partita».

OBIETTIVI – «Se riusciamo ad arrivare a fine campionato con l’intenzione di fare qualche ritocco per rendere la squadra competitiva sarebbe un successo. Ma la soddisfazione è avere un gruppo dal grande morale».

CAMBI IN COPPA ITALIA – «Vediamo chi sta meglio, chi è più affaticato. Non siamo nel momento di cambiare 7/8 giocatori. Patric si allena in gruppo da 3/4 giorni, sono tutti ragazzi a cui uno deve dire grazie. Non abbiamo una struttura di squadra per fare 7/8 cambi».

