Lazio Zenit, i convocati di Inzaghi: presenti Strakosha e Luiz Felipe

Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per Lazio-Zenit. Nell’elenco si rivedono Strakosha e Luiz Felipe, ancora out Milinkovic

A poche ore dal match tra Lazio e Zenit, valido per la quarta giornata del Girone F di Champions League, mister Inzaghi ha diramato la lista dei convocati. Ancora out Milinkovic, risultato positivo in Serbia al Covid, confermato Cataldi, si rivedono Luiz Felipe e Strakosha. L’elenco completo:

Portieri: Furlanetto, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Czyz, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Parolo, Pereira;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.