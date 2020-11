Il difensore brasiliano della Lazio si è recato nella struttura medica di riferimento per un controllo

Controllo in clinica per Luiz Felipe. Il difensore brasiliano della Lazio, che domenica ha giocato contro la Juventus all’Olimpico, in serata si è sottoposto ad alcuni controlli presso la clinica Paideia a Roma. La scorsa settimana aveva accusato un lieve fastidio al polpaccio, poi risolto.