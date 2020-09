Lazio, controlli in clinica per Cataldi e Lombardi FOTO

Lazio, giornata di visite mediche per Cataldi e Lombardi. Il centrocampista romano sta recuperando dall’infortunio alla caviglia

Controlli in Paideia per Cataldi e Lombardi. Il numero 32 ha lavorato durante tutto il ritiro per smaltire l’infortunio alla caviglia, rimediato nel big match contro l’Atalanta e che lo ha accompagnato per tutto il finale di campionato. Per lui il calvario sembra però finito e presto dovrebbe rimettersi a servizio di mister Inzaghi e della Lazio.

Lombardi invece si è recato in clinica per le visite di idoneità di routine, il suo futuro è ancora incerto e attende le prossime settimane per eventuali sviluppi di calciomercato.