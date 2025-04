Lazio, contro il Parma per evitare un dato negativo che manca dal 1991: ecco quale

Condividi via email

Lunedì sera la Lazio ospiterà il Parma allo stadio Olimpico, con la squadra di Baroni che dovrà cercare di fare bottino pieno

La Lazio di Marco Baroni arriva dalla vittoria esterna contro il Genoa, ma anche da quattro pareggi casalinghi di fila in campionato.

Questo potrebbe essere un campanellino d’allarme per i biancocelesti, che non pareggiano più gare interne di fila in Serie A dal periodo compreso tra l’ottobre 1990 e il gennaio 1991.