Lazio, contro lo Zenit a porte semi aperte

Ad assistere a Zenit Lazio di Champions League potranno esserci circa sedicimila tifosi.

In Russia la Lazio va a caccia di punti pesanti in chiave qualificazione. E non sarà una gara semplice soprattutto per l’atmosfera che troverà. La “Petersburg Arena”, stadio dello Zenit di San Pietroburgo (al momento conta un solo positivo) sarà semi aperta ai tifosi. In Russia, infatti, è consentito riempire gli impianti fino al 30% della propria capienza. Che fa, per lo stadio a forma di astronave, un totale di 16.000 tifosi. Cosi riporta l’edizione odierna romana de Il Messaggero.