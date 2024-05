Lazio, contro l’Empoli occhio alla squalifica: in tre rischiano di saltare l’Inter

Lazio, a pochi giorni dalla gara con i toscani ecco chi rischia di non esserci nella sfida in trasferta contro i nerazzurri

Archiviare e metabolizzare velocemente il pari amaro di Monza, questo è l’imperativo della Lazio di Tudor in vista della settimana che la porterà al match contro l’Empoli. La sfida con i toscani vale tantissimo non solo ovviamente per i punti ma anche per i diffidati, i quali qualora dovessero ricevere un cartellino salteranno l’ultima trasferta della stagione con l’Inter.

Ad essere a rischio squalifica ci sono Pedro, Casale e Patric.