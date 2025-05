Lazio, contro la Juve ti giochi tutto: dagli scontri diretti alla classifica avulsa, ecco perchè bisogna battere i bianconeri!

La Lazio di Baroni si gioca un’intera stagione nella super sfida in programma all’Olimpico sabato alle 18 contro i bianconeri

Dopo aver battuto l’Empoli nella trasferta toscana, ora la Lazio di Baroni si prepara a ricevere la Juve dell’ex Igor Tudor nella super sfida in programma sabato all’Olimpico. Gara che sarà fondamentale per le sorti di entrambe le squadre, con i biancocelesti che sono obbligati a fare bottino pieno per provare a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

In caso di vittoria infatti, la Lazio non solo salirebbe di due punti sopra i bianconeri, ma si porterebbe alla pari in virtù di quelli che sono gli scontri diretti. Diverso è il discorso per la classifica avulsa, che al momento vede in vantaggio la Juve con 6 punti. Segue la Roma con 5, mentre la Lazio è ferma a 1, ma con 1 partita in meno, quella contro la Vecchia Signora, appunto.

Ecco perchè vincere diventa imperativo, altrimenti, qualsiasi altro risultato condannerebbe quasi del tutto la Lazio fuori dalla lotta Champions, oltre a compromettere la qualificazione anche per quel che riguarda l’Europa League.