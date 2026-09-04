Lazio Udinese, una sfida dal peso della storia: i precedenti sorridono ai biancocelesti!

Lazio Udinese, il bilancio dei confronti racconta una sfida ricca di equilibrio e gol: tutti i dettagli sui precedenti di questa partita

Sono tante le pagine di storia scritte da Lazio e Udinese negli incroci di Serie A. Una sfida che negli anni ha spesso regalato partite combattute, risultati sorprendenti e anche gare ricche di reti, con i biancocelesti che possono vantare un bilancio complessivamente positivo.

Le due squadre si sono affrontate 42 volte in campionato ed il confronto vede la Lazio avanti con 19 vittorie contro i 10 successi dell’Udinese, mentre sono 13 i pareggi. Anche il dato dei gol conferma il predominio laziale, con 70 reti segnate contro le 50 dei friulani.

Un vantaggio costruito soprattutto nelle gare disputate all’Olimpico. Davanti al proprio pubblico, infatti, la Lazio ha raccolto 10 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte nei 21 precedenti casalinghi contro l’Udinese, segnando 41 gol e incassandone 25.

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Lazio Udinese, negli ultimi anni sfide sempre imprevedibili

Se la storia complessiva premia i capitolini, gli ultimi incroci raccontano di una sfida che è diventata sempre più equilibrata. Le due squadre hanno spesso viaggiato sul filo dell’equilibrio, con risultati difficili da pronosticare. L’ultimo precedente all’Olimpico è stato una vera battaglia terminata con uno spettacolare 3-3, mentre il confronto precedente in Friuli si era chiuso sull’1-1, confermando la difficoltà delle due formazioni nel prevalere nettamente sull’altra.

Nella stagione 2024/25, invece, l’Udinese era riuscita a sorprendere la squadra biancoceleste imponendosi per 2-1 in trasferta seppur nel campionato precedente il trend era stato opposto, con due vittorie della formazione capitolina: un successo esterno per 2-1 e un’altra affermazione sul campo dei friulani.

Dai pareggi spettacolari alle sfide decise dai dettagli

Negli ultimi anni il confronto ha spesso regalato emozioni. Basta pensare al clamoroso 4-4 del dicembre 2021, una partita rimasta tra le più spettacolari degli ultimi incroci tra Lazio e Udinese. Non sono mancate anche gare più bloccate, come lo 0-0 del luglio 2020, ma la sensazione è che questa sfida difficilmente abbia regalato poche emozioni negli ultimi anni.

Anche in Coppa Italia il bilancio sorride ai biancocelesti in quanto le due squadre si sono affrontate in due occasioni e in entrambi i casi hanno avuto la meglio, con un totale di 3 gol segnati e 1 subito. Numeri alla mano, la Lazio parte quindi con il vantaggio della tradizione, ma l’Udinese ha dimostrato più volte di saper complicare i piani dei capitolini. Una sfida nella quale la storia conta, ma spesso sono stati i dettagli a fare la differenza.