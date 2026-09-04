Guendouzi salta la sfida contro la Roma! Niente “derby” per l’ex centrocampista della Lazio

Guendouzi punito dopo la sfida tra Lione e Fenerbahce, l’ex Lazio sarà costretto a saltare la sfida contro la Roma di Gasperini

La UEFA ha deciso le sanzioni dopo gli episodi avvenuti durante il match di qualificazione alla Champions League tra Lione e Fenerbahce. A farne maggiormente le spese è Matteo Guendouzi, ex centrocampista della Lazio oggi in forza al club turco.

Il francese, protagonista di alcuni momenti di tensione con la tifoseria del Lione anche per il suo passato all’Olympique Marsiglia, ha ricevuto una squalifica di 4 partite nelle competizioni europee. Due turni sono stati però sospesi per un anno. Per lui anche una multa da 50 mila euro, mentre il Fenerbahce dovrà pagare un’ammenda di 95 mila euro.

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Per Greenwood solo uno stop con la condizionale

Sanzione più leggera invece per Mason Greenwood, ex obiettivo di mercato della Lazio. L’attaccante inglese è stato fermato per una gara, anche in questo caso con sospensione della pena per un anno, oltre a una multa da 30mila euro.

Greenwood sarà quindi disponibile per la sfida di Champions League contro la Roma, mentre Guendouzi sarà costretto a saltare l’appuntamento europeo dove avrebbe rincontrato Dybala, acerrimo avversario con il quale ebbe più di uno scontro sul terreno di gioco.

In arrivo delle multe anche per il club francese

Provvedimenti anche nei confronti del Lione, sanzionato con una multa complessiva da 108.500 euro. Inoltre il preparatore dei portieri Antonio Ferreira ha ricevuto una squalifica di 5 giornate, con due turni sospesi.

La decisione della UEFA chiude così il caso disciplinare nato dopo una gara caratterizzata da grande tensione dentro e fuori dal campo.