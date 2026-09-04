Diogo Leite resta un nome caldo per gli svincolati: il profilo piace a Gattuso

Diogo Leite rimane nel mirino per rinforzare il reparto arretrato dei biancocelesti: la Lazio non molla l’ex difensore dell’Union Berlino

La Lazio continua a guardare al mercato degli svincolati per completare una difesa rimasta corta dopo le ultime operazioni estive. Tra i nomi valutati dalla dirigenza biancoceleste c’è anche quello di Diogo Leite, difensore portoghese classe ’99 che rappresenta uno dei profili più interessanti per caratteristiche tecniche e situazione contrattuale.

Dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato, il tecnico Gennaro Gattuso si è ritrovato con poche alternative nel reparto arretrato. La partenza di Alessio Romagnoli verso l’Al Sadd, la rescissione con Samuel Gigot e l’esclusione dalle liste di Patric e Luca Pellegrini hanno ridotto sensibilmente le possibilità di scelta al centro della difesa ed è per questa ragione che il club capitolino sta valutando alcune opportunità a parametro zero.

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Le caratteristiche ideali per la difesa di Gattuso

Il centrale portoghese arriva dall’esperienza in Bundesliga con l’Union Berlino e risponde a diverse esigenze della Lazio essendo un mancino naturale, alto circa 1 metro e 90 e dotato di una buona struttura fisica.

La sua duttilità rappresenta un ulteriore elemento a favore: il portoghese può infatti essere utilizzato sia in una linea difensiva a quattro sia come braccetto di sinistra in una difesa a tre, soluzione che potrebbe adattarsi alle diverse idee tattiche di Gattuso. Infine, dal punto di vista tecnico, il giocatore garantirebbe anche una maggiore qualità in fase di impostazione, caratteristica sempre più richiesta ai difensori centrali nel calcio moderno.

Aumenta la concorrenza dalla Serie A per il colpo a zero

L’operazione avrebbe il vantaggio di non prevedere costi legati al cartellino, essendo il giocatore attualmente svincolato tuttavia l’ostacolo principale potrebbe però essere rappresentato dalla concorrenza di altri club interessati a sfruttare questa occasione di mercato.

Tra le squadre che avrebbero effettuato valutazioni sul portoghese ci sarebbero anche Milan e Torino, entrambe alla ricerca di rinforzi difensivi. I rossoneri, in particolare, stanno monitorando diverse soluzioni dopo alcune problematiche nel reparto arretrato. Per la Lazio tuttavia la priorità resta però quella di consegnare a Gattuso almeno un nuovo centrale nelle prossime settimane, così da affrontare la stagione con maggiori rotazioni e ridurre l’emergenza difensiva.