Lazio, con il Sassuolo in panchina ci sarà Martusciello: i precedenti con il vice di Sarri

Lazio, sabato sera in Emilia in panchina ci sarà Martusciello: tutti i precedenti con il vice di Maurizio Sarri

Ormai ci siamo l’attesa sta per finire, sabato sera torna in campo dopo la sosta nazionali la Lazio di Sarri che sfiderà il Sassuolo. In panchina in Emilia però, non ci sarà Sarri ma Martusciello vista la squalifica del comandante dovuta al rosso rimediato contro l’Atalanta.

Il club biancoceleste può sorridere, visto che i precedenti sorridono al club visto che sono arrivati quattro risultati utili e di conseguenza otto punti. 2 vittorie e 2 pareggi è il bilancio dettagliato.