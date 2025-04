Lazio, arrivano le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo su Belahyane e a Rovella in vista del prossimo turno di Serie A: le ultime

Nell’ultima sfida di Serie A della Lazio contro il Genoa ci sono state alcune sanzioni che potrebbero gravare sui prossimi incontri dei biancocelesti. In particolare sono state rese ufficiali le sentenze valide per il trentatreesimo turno di Serie A.

Tra queste vi è la squalifica di Reda Belahyane, espulso nella seconda frazione del match al Ferraris contro i rossoblù «Per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco» nonché la tredicesima sanzione per Nicolò Rovella «Per comportamento non regolamentare in campo».