Lazio Como Women, solo 1-1 per le biancocelesti che non riescono ad abbattere le lariane

Published

45 minuti ago

on

By

foto Ss Lazio
foto Ss Lazio

Lazio Como Women, tutti i dettagli sulla sfida giocata oggi dalle biancocelesti contro le lariane: tutti i dettagli sul match

Termina 1-1 il match tra Lazio e Como Women giocatosi oggi alle 12.30 allo stadio Fersini di Formello. Le reti portano le firme di Kramzar e Karczewska. Di seguito il tabellino della gara valida per la 12a giornata diffuso sul sito biancoceleste:

LAZIO-COMO WOMEN

Marcatrici: 16 Kramzar (C), 26 Karczewska (L)

LAZIO (3-5-2): Karresmaa; Mesjasz, Connolly, D’Auria (61 Reyes); Monnecchi, Goldoni, Benoit (71Visentin), Martin (84 Simonetti), Oliviero (71′ Cafferata); Karczewska (61 Piemonte), Le Bihan. A disp.: Durante, Gregori, Mancuso, Cesarini, Castiello. All.: Gianluca Procopio

COMO WOMEN (4-3-3): Gilardi; Marcussen, Cecotti, Howard, Bergersen; Madsen (66Picchi), Chidiac, Pavan (90+4 Bernardi); Kramzar, Berisha (62 Pinther), Nischler. A disp.: Capelletti, Ruma, Rizzon. All.: Stefano Sottili

Arbitro: Lucio Felice Angelillo (sez. Nola)

Assistenti: Matteo Gentile – Andrea Cecchi

IV Ufficiale: Alessandro Angelo

Operatore FVS: Nirintsalama T. Andriambelo

NOTE. Ammonite: 35` Cecotti (C)

Recupero. 11 pt, 7′ st.

Seria Women Athora | XII giornata

Domenica 1 febbraio 2026, ore 12:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM).

