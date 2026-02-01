Belahyane Verona, intesa raggiunta con la Lazio! I dettagli della formula

Belahyane Verona, raggiunta l’intesa tra Lazio e l’Hellas per il trasferimento del centrocampista. I dettagli

Il mercato di riparazione della Lazio si muove anche sul fronte delle uscite, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti che hanno trovato poco spazio nella prima parte di stagione. Il nome caldo delle ultime ore è quello di Reda Belahyane, il centrocampista marocchino pronto a riabbracciare il club che lo ha lanciato nel grande calcio italiano.

Belahyane ritrova l’Hellas Verona: operazione lampo

Secondo quanto riportato su X dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è stata raggiunta un’intesa di massima per il trasferimento di Belahyane all’Hellas Verona. La formula scelta dalle due società è quella del prestito secco fino al termine della stagione. Un’operazione strategica che permetterà al classe 2004 di ritrovare minutaggio e fiducia in un ambiente che conosce alla perfezione.

Il percorso di Belahyane tra Lazio e scaligeri

Belahyane ha faticato a scalare le gerarchie del centrocampo di Maurizio Sarri. Nonostante le indubbie doti tecniche e la rapidità nello stretto, il giovane mediano ha collezionato solo pochi spezzoni di gara. Il ritorno all’Hellas Verona rappresenta quindi la soluzione ideale per non disperdere il patrimonio tecnico di un giocatore su cui il club biancoceleste continua a puntare per il futuro.

LEGGI ANCHE: Tavares Besiktas, il terzino sogna l’Arabia Saudita: salta la pista turca? Ecco i dettagli

