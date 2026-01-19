Lazio Como, sconfitta dolorosa all’Olimpico. Fischi in tutto lo stadio: le ultime

Lazio Como, i ragazzi di Maurizio Sarri cadono nella gara dell’Olimpico contro quelli di Cesc Fàbregas. Fischi dalla Curva e non: le ultimissime

È terminata da pochi istanti Lazio-Como, sfida andata in scena allo Stadio Olimpico e valida per il 21° turno del campionato di Serie A. Una serata da dimenticare per la squadra di Maurizio Sarri, sconfitta con un netto 0-3 davanti al proprio pubblico contro il Como guidato da Cesc Fàbregas. Un risultato pesantissimo, che lascia strascichi evidenti sia in classifica sia sul piano emotivo.

Lazio-Como: dominio ospite e gara senza storia

La partita si è messa subito in salita per la Lazio, incapace di arginare la qualità e l’intensità degli avversari. Il Como ha colpito con cinismo e lucidità, trovando il vantaggio con Baturina e chiudendo definitivamente i conti grazie a una doppietta clamorosa di Nico Paz, autentico protagonista della serata. I biancocelesti non sono mai riusciti a rientrare in partita, mostrando difficoltà sia nella costruzione del gioco sia nella fase difensiva.

Lazio-Como: fischi dell’Olimpico e clima pesante

Al triplice fischio, lo Stadio Olimpico ha fatto sentire tutto il proprio malcontento. Dalla Curva ma anche dagli altri settori dell’impianto sono piovuti fischi indirizzati alla squadra, protagonista di una prestazione giudicata insufficiente. I giocatori della Lazio si sono comunque radunati sotto la Curva per un breve momento, prima di rientrare negli spogliatoi senza che si registrassero confronti duri o tensioni particolari.

Lazio-Como: sconfitta che pesa sul percorso stagionale

Questo ko rappresenta una battuta d’arresto molto dolorosa per la Lazio, che perde terreno e vede complicarsi il proprio cammino stagionale. Ora servirà una reazione immediata, sia sul piano mentale sia su quello tecnico, per evitare che questa sconfitta lasci scorie nel prosieguo del campionato.

