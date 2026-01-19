News
Pagelle Lazio Como, serata da dimenticare per i biancocelesti. Bene Provedel, male Marusic – VOTI
Pagelle Lazio Como: le due squadre sono scese in campo oggi presso l’Olimpico per la gara valevole per il 21° turno di Serie A
Nella giornata odierna l’Olimpico ha ospitato una gara cruciale e delicata valevole per il 21° turno del torneo di Serie A! La Lazio, allenata dal tecnico Maurizio Sarri, ha affrontato un Como che ha dato del filo da torcere. Il match è terminato per 0-3, il quale ha visto i biancocelesti perdere in un’atmosfera accesa.
Le pagelle
Provedel 6,5; Marusic 4,5, Gila 5, Romagnoli 5, Pellegrini 5 (63′ Lazzari 5,5); Belahyane 5, Cataldi 6 (52′ Rovella 5,5), Taylor 5 (85′ Dele-Bashiru SV); Cancellieri 5,5 (52′ Isaksen 5,5), Ratkov 5, Zaccagni 5,5 (C). Sarri 5,5
LEGGI ANCHE: Cataldi salterà la trasferta a Lecce! Sarri potrebbe puntare su altre due pedine per sopperire all’assenza dell’ex viola
News
Classifica Serie A 2025-2026: la situazione dopo le partite della 21a giornata
Classifica Serie A 2025-2026, vi riportiamo l’ultimo aggiornamento relativo al massimo campionato italiano. La situazione della Lazio di Sarri Il...
Lazio Como, sconfitta dolorosa all’Olimpico. Fischi in tutto lo stadio: le ultime
Lazio Como, i ragazzi di Maurizio Sarri cadono nella gara dell’Olimpico contro quelli di Cesc Fàbregas. Fischi dalla Curva e...
Serie A: date, orari e partite in programma nel 21° turno di campionato. Il calendario
Serie A: date, orari e partite in programma nel prossimo turno di campionato. Tutti quello che c’è da sapere La Serie...