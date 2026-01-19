Connect with us

News

Pagelle Lazio Como, serata da dimenticare per i biancocelesti. Bene Provedel, male Marusic – VOTI

Published

1 ora ago

on

By

Image Photo928834
Dc Roma 19/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Como / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Pagelle Lazio Como: le due squadre sono scese in campo oggi presso l’Olimpico per la gara valevole per il 21° turno di Serie A

Nella giornata odierna l’Olimpico ha ospitato una gara cruciale e delicata valevole per il 21° turno del torneo di Serie A! La Lazio, allenata dal tecnico Maurizio Sarri, ha affrontato un Como che ha dato del filo da torcere. Il match è terminato per 0-3, il quale ha visto i biancocelesti perdere in un’atmosfera accesa.

Le pagelle

Provedel 6,5; Marusic 4,5, Gila 5, Romagnoli 5, Pellegrini 5 (63′ Lazzari 5,5); Belahyane 5, Cataldi 6 (52′ Rovella 5,5), Taylor 5 (85′ Dele-Bashiru SV); Cancellieri 5,5 (52′ Isaksen 5,5), Ratkov 5, Zaccagni 5,5 (C). Sarri 5,5

LEGGI ANCHE: Cataldi salterà la trasferta a Lecce! Sarri potrebbe puntare su altre due pedine per sopperire all’assenza dell’ex viola

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×