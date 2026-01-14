Verso Lazio Como, le ipotesi legate alla formazione biancoceleste. Le scelte di Sarri

Verso Lazio Como, è ufficialmente iniziato il countdown per il seguente match casalingo! Emergono le prime sensazioni in merito all’undici iniziale: il punto

È iniziato ufficialmente il countdown per Lazio Como, match valido per la prossima giornata di campionato che vedrà i biancocelesti scendere in campo lunedì 19 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Una gara importante per la squadra capitolina, chiamata a dare continuità ai risultati e a sfruttare il fattore campo davanti al proprio pubblico.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa Lazio filtrano sensazioni positive, soprattutto per quanto riguarda la gestione della rosa e i recuperi in vista della sfida contro il Como. Il tecnico biancoceleste potrà infatti contare su alcune rientri chiave rispetto all’ultima uscita di campionato.

La notizia più rilevante riguarda il recupero del capitano Mattia Zaccagni, punto di riferimento tecnico ed emotivo della squadra. Il ragazzo ha scontato il turno di squalifica e sarà regolarmente a disposizione per il match dell’Olimpico, rappresentando un’arma fondamentale soprattutto in fase offensiva.

Il suo rientro consentirà alla Lazio di ritrovare qualità, imprevedibilità e leadership sulla corsia mancina, elementi mancati nella trasferta di Verona e che potrebbero risultare decisivi contro un Como organizzato ma ancora alla ricerca di continuità!

Lazio Como, anche Basic recuperato: le scelte a centrocampo

Buone notizie arrivano anche sul fronte Toma Basic, centrocampista croato che dovrebbe aver superato il risentimento muscolare accusato nella gara infrasettimanale contro la Fiorentina. Il suo rientro amplia le opzioni in mezzo al campo e apre a scenari tattici interessanti.

Mister Maurizio Sarri sarebbe orientato a schierare un centrocampo composto da Kenneth Taylor, Basic e Cataldi. L’olandese potrebbe essere impiegato sulla destra, mentre Basic tornerebbe a occupare il ruolo di mezzala sinistra, con Cataldi in cabina di regia a dettare tempi e geometrie.

Lazio Como, Rovella alternativa preziosa in mediana

In mezzo al campo, inoltre, lo staff tecnico ha ritrovato anche Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 che offre ulteriori soluzioni in fase di costruzione e pressing. La sua presenza aumenta la concorrenza interna e permette una gestione più attenta delle energie in vista dei prossimi impegni.

La sfida Lazio Como si avvicina dunque con segnali incoraggianti per i biancocelesti. Recuperi importanti, idee chiare a centrocampo e la spinta dell’Olimpico: tutti elementi che potrebbero incidere in maniera determinante sull’esito della gara. Il lavoro dei prossimi giorni servirà a definire gli ultimi dettagli, ma la direzione sembra ormai tracciata!

