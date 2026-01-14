Rayan Lazio, il Bournemouth spinge per l'attaccante! Gli aggiornamenti - Lazio News 24

Rayan Lazio, il club inglese vuole presentare un’offerta al Vasco Da Gama per assicurarsi il classe 2006. Gli aggiornamenti

Il mercato internazionale si accende improvvisamente con una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri delle trattative invernali. Il protagonista è Rayan, il gioiello classe 2006 del Vasco Da Gama, finito nel mirino di un club inglese deciso a sbaragliare la concorrenza. La notizia, che scuote anche le strategie delle squadre italiane, segna l’inizio di una vera e propria asta per uno dei talenti più cristallini del panorama sudamericano.

L’offerta shock del Bournemouth per Rayan

La minaccia principale arriva dall’Inghilterra. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira attraverso un post sul proprio profilo X, il Bournemouth sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra da capogiro per assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante. L’offerta in fase di definizione si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, a cui verrebbe aggiunta una clausola sulla futura rivendita a favore del club brasiliano. Una proposta economica pesantissima che testimonia la volontà delle “Cherries” di investire sul futuro della giovane promessa.

Beffa in arrivo? La Lazio monitora Rayan

Questa accelerata improvvisa rappresenta una doccia fredda per la Lazio. Il club biancoceleste, infatti, ha inserito da tempo il nome di Rayan nella lista dei profili prioritari per rinforzare il reparto offensivo di Maurizio Sarri. La dirigenza capitolina stava lavorando ai fianchi del club di Rio de Janeiro, ma l’irruzione della Premier League con cifre così elevate complica drasticamente i piani di Lotito e Fabiani. Come confermato da Schira, il sorpasso inglese rischia di mettere fuori gioco i club di Serie A, impossibilitati a pareggiare una simile potenza di fuoco finanziaria.

