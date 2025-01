Lazio Como, dove vedere la sfida di campionato in tv e streaming

Lazio Como, a pochi giorni dalla sfida interna con i lombardi ecco dove poter vedere il match in tv e streaming

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, venerdì sera torna in campo la Lazio con l’obiettivo primario di dimenticare in fretta il derby con la Roma e blindare la posizione al vertice. Il match come detto andrà in scena venerdì sera e sarà trasmesso su Dazn alle 20.45 ma non perdete il consueto appuntamento con Lazionews24!