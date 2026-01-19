Lazio Como, manca pochissimo al match dell’Olimpico! In tribuna vi sarà un ospite speciale: le ultime

Lazio Como, manca davvero poco al match che si terrà questa sera allo stadio Olimpico! Ecco chi presenzierà in tribuna: le ultime novità

Stasera, a partire dalle 20:45, Lazio-Como accenderà i riflettori sullo Stadio Olimpico per il 21° turno della Serie A 2025/26. Un incontro che si preannuncia decisivo per i biancocelesti, con la qualificazione europea ancora in bilico e una vittoria che risulta fondamentale per mantenere vive le speranze di ottenere un posto nelle competizioni europee.

Una partita decisiva per la Lazio

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio deve vincere assolutamente per continuare a lottare per la qualificazione. La squadra di Maurizio Sarri è chiamata a reagire dopo la sconfitta all’andata contro il Como e a risollevarsi per rimanere in corsa per un posto in Europa.

Sergio Cragnotti in tribuna per supportare la squadra

Per l’occasione, Sergio Cragnotti, il numero uno dell’ultimo scudetto, sarà presente in tribuna, invitato dal presidente Claudio Lotito. Un gesto simbolico per stimolare la squadra e i tifosi a spingere per ottenere una vittoria tanto necessaria quanto importante. Il legame con i tifosi laziali è ancora forte e la sua presenza rappresenta una carica emotiva.

Il supporto dei tifosi: previsto un Olimpico pieno

Con circa 35.000 spettatori attesi, l’atmosfera all’Olimpico si preannuncia caldissima. Il sostegno dei tifosi sarà cruciale per aiutare la Lazio a superare un Como che all’andata riuscì a sorprendere, ma che ora dovrà fare i conti con la determinazione di una squadra che ha bisogno di punti per non perdere terreno nella corsa europea.

