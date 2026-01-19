Calciomercato
Mandas in uscita, Moretto conferma: «L’intesa con il Bournemouth sulla formula è vicina. Sulle cifre…»
Christos Mandas si appresta a lasciare la Lazio e ad accasarsi in Inghilterra al Bournemouth: la rivelazione di Matteo Moretto sul portiere
Christos Mandas a meno di clamorose sorprese diventerà un nuovo giocatore del Bournemouth! Oggi Matteo Moretto via social ha riportato gli ultimi aggiornamenti relativi alla trattativa degli inglesi con la Lazio. L’intesa è sempre più vicina, con il greco che è pronto a confrontarsi con la Premier League già dalle prossime settimane. Le sue parole:
«Lazio e Bournemouth si avvicinano sulla formula per Christos Mandas. Operazione sempre più verso un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio. Si ragiona sulla base di 20/22 milioni di euro complessivi».
