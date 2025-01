Lazio Como, Fabregas: «Andiamo all’Olimpico per vincere. Sui nuovi arrivati dico questo»

Lazio Como, il tecnico Cesc Fabregas ha parlato così del match di questa sera contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato così del match di questa sera contro la Lazio:

PAROLE – «Andare all’Olimpico mette sempre una pressione extra. Vogliamo andarci con coraggio, giocando come abbiamo fatto a Napoli, a Torino e a San Siro contro l’Inter. Questa deve essere sempre la nostra identità: andare a provare a vincere tutte le partite.

La Lazio è una squadra di grande qualità: insieme alla Fiorentina sono due squadre in cui mi identifico molto per come giocano. I ragazzi stanno bene, nel ritiro di Marbella sono stati giorni di ottimo lavoro su tanti aspetti per continuare a crescere. Siamo in un momento importante della stagione dove si vedono già cose molto molto positive: dobbiamo continuare così. Diao può essere il presente e il futuro della società, Butez ha fatto la Champions League e ha vinto campionati, siamo molto contenti».