Allo Stadio Olimpico di Roma, la quinta giornata di Europa League tra Lazio e Cluj: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio e Cluj si affrontano nel match valido per la quinta giornata del gruppo E, nella fase a gironi dell’Europa League 2019/20. Le speranze dei biancocelesti sono appese ad un filo, ma la matematica non li ha ancora condannati: vincere per tenere alto l’onore.

1′ Fischio d’inizio – Si parte all’Olimpico: inizia ufficialmente Lazio-Cluj!



Migliore in campo, fine primo tempo PAGELLE

In aggiornamento

Lazio-Cluj, pagelle e tabellino

MARCATORI:

AMMONITI:



LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Adekanye. A disp.: Guerrieri, Alia, Patric, Luiz Felipe, Falbo, Lulic, Caicedo

All.: Inzaghi

Indisponibili: Marusic, Strakosha

Squalificati: –

Diffidati: –

CLUJ (4-3-3): Arlauskis; Mike, Boli, Burca, Camora; Bordeianu, Djokovic, Culio; Peteleu, Omrani, Paun. A disp.: Fernandez, Pascanu, Deac, Susic, Golofca, Hoban, Traore.

All.: Petrescu

Indisponibili: –

Squalificati: Rondon

Diffidati: Arlauskis