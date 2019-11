Le pagelle di Lazio-Cluj 1-0, match valido per la 5^ giornata del Gruppo E

Alle ore 21:00 è andata in scena la sfida dell’Olimpico tra la Lazio di Inzaghi e il Cluj di Petrescu. Ecco di seguito le pagelle dei biancocelesti.

PROTO: Al 37′ Djokovic sfiora un gran gol trovando un impreparato Proto. Il portiere belga era posizionato davvero male. Al 48′ è attento sul ‘fuoco amico’ di Acerbi. Al 54′ si supera prima su Djokovic e poi su Omrani, anche grazie all’aiuto di Bastos. Al 71′ si supera ancora su Camora. VOTO:6,5.

BASTOS: Davvero poco impegnato durante il primo tempo. Gli attaccanti avversari non creano grandi pericoli. Nel secondo tempo deve prestare maggiore attenzione ed infatti al 53′ è provvidenziale su Omrani. VOTO:6,5.

VAVRO: Prestazione sufficiente, senza strafare. Diversi interventi importanti, cresce di partita in partita. All’89’ mette a rischio il punteggio con un intervento davvero discutibile. VOTO:6.

ACERBI: All’8′ si inserisce bene sull’out di sinistra provando a servire Parolo. Al 48′ sfiora l’autogol con un passaggio fuorimisura ma Proto è attento. VOTO:6.

LAZZARI: Si sta confermando come il migliore acquisto della scorsa estate. Cross a volontà e tante sovrapposizioni, anche se stasera non si è reso protagonista di una prestazione indimenticabile.VOTO:6

PAROLO: Un trenino. Si sbatte fin quando non esce e tenta sempre l’inserimento in area avversaria. Al 77′ prova la conclusione da fuori, la sfera termina alta sopra la traversa. VOTO:6,5.

CATALDI: Al 15′ serve una gran palla ad Adekanye ma il giovane attaccante sbaglia. Una grande partita quella del centrocampista romano, davvero pochi sbagli e tanti lanci lunghi a dir poco precisi. VOTO:6,5.

LUIS ALBERTO: Dopo vari lampi di classe, al 32′ sfodera una grande conclusione a giro con il destro, la sfera esce di poco. Al 40′ inventa un passaggio magnifico per Correa, il tutto dopo un gran palleggio. Al 59′ si divora la rete del 2-0 davanti al portiere avversario. Al 76′ prova la conclusione da fuori al termine di una serie di passaggi, sfera fuori di poco. VOTO:7. (79′ PATRIC: SV).

JONY: Si fa vedere molto spesso, la tecnica dello spagnolo è davvero buona e lo dimostra in alcune situazioni di palleggio. Al 48′ tenta una gran conclusione da calcio piazzato, fuori di poco. VOTO:6. (74′ LULIC: Non si vede per niente, la presenza del bosniaco è quasi impercettibile. VOTO:5,5).

CORREA: Dopo qualche sprazzo di tecnica sopraffina e alcuni dribbling eccezionali, al 25′ segna la rete dell’1-0 con un gran gol. Al 40′ sbaglia clamorosamente davanti ad Arlauskis. VOTO:6,5.

ADEKANYE: Al 15′ viene servito da Cataldi con un’ottima palla ma l’olandese tenta una conclusione in acrobazia davvero complessa. Al 25′ serve l’assist dell’1-0 a Correa. Esordio positivo per lui. VOTO:6,5. (64′ CAICEDO: Il suo ingresso non cambia il match. VOTO:5,5).

ALL. INZAGHI: La suo Lazio totalmente stravolta dal turnover si impone per 1-0 sul Cluj di Petrescu. Ora si può tornare a pensare con tranquillità alla sfida di domenica contro l’Udinese. VOTO:6.