Lazio, il club si prepara alla festa per i 50 anni dello Scudetto: tutti i dettagli. Ecco cosa ha in mente la società per l’evento

La Lazio in questo finale di campionato lotta per un posto in Europa. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la trasferta di Monza vedrà una grande ondata di tifosi biancocelesti. Ieri sul sito del circuito c’erano 45 minuti di attesa per il proprio turno, con 800 biglietti erano stati staccati già nel primo giorno dei 2200 messi a disposizione.

Poi ci sarà tempo di pensare all’Empoli, in programma domenica 12 maggio alle 12.30. L’idea è quella di organizzare una grande festa esattamente nel giorno del cinquantesimo anniversario del primo scudetto della Lazio. In programma dovrebbero esserci diverse iniziative allo stadio, con gli eroi del ’74, le loro famiglie e ovviamente i calciatori in campo indosseranno la speciale maglia presentata in questi giorni.