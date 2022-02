ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio è alla caccia del terzo clean sheet di fila in campionato, dopo non aver subito gol nelle ultime due partite.

Infatti i biancocelesti, come sottolineato dalle statistiche della Lega Serie A, non ha preso gol contro Salernitana e Atalanta. Risale al marzo 2015 l’ultima striscia più lunga di clean sheet per i biancocelesti nella competizione, quando arrivarono a quattro di fila nella gestione di Stefano Pioli.