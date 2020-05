Lazio, c’è anche Juan Sebastian Veron nella Top 50 dei gol più belli siglati in Champions League: la classifica

C’è anche un po’ di Lazio nella classifica stilata da France Football sui migliori 50 gol relativi alla Champions League. Al primo posto Zidane con la rete siglata contro il Bayern Leverkusen, secondo posto per Mauro Bressan e terzo per Cristiano Ronaldo per la rete contro la Juventus quando ancora indossava la maglia del Real.

C’è anche un ex biancoceleste ovvero Juan Sebastian Veron con la rete siglata contro il Feyenoord nel 2000.