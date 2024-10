Lazio, la classifica non è così diversa: la Serie A 2023/24 dopo dieci giornate

Lazio, a confronto la classifica della Serie A del 2023/24 con quella del 2024/25 dopo dieci giornate. Non c’è tanta differenza

La Lazio 2024/25 vista fino ad ora ha senza dubbio espresso un calcio divertente e coinvolgente, generando entusiasmo tra i tifosi e non solo. Entusiasmo che specialmente nella prima parte del campionato scorso era mancato.

In termini di punti però, in Serie A, il dislivello non è così ampio anzi. Dopo nove giornate infatti i biancocelesti guidati da Sarri avevano ottenuto 13 punti (ora sono 16), dopo dieci turni 16 punti. Anche in caso di vittoria al Sinigaglia la differenza resterebbe comunque minima.

Il tipo di gioco espresso e il clima che c’è all’interno del gruppo danno però una speranza diversa alla tifoseria.