Lazio, la scalata in classifica nel mirino. Il CorSport avvisa: «Occhio alle trappole»

Lazio, nel mirino la scalata della classifica. Il Corriere dello Sport avvisa la squadra di Baroni: occhio alle possibili trappole

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, segnala come la Lazio abbia nel mirino l’obiettivo di scalare la classifica. Dopo il ko con la Juve i biancocelesti sono scivolati al nono posto in classifica, ma a cominciare da oggi si vuole risalire.

Occhio però alle possibili trappole, viste le tante gare in pochi giorni. I biancocelesti sono a tre punti Udinese, Atalanta e Juve. In calendario, dopo il Genoa, ci saranno il Como in trasferta, poi il Cagliari in casa il 4 novembre e poi il Monza in trasferta il 10, ultima gara prima della sosta.