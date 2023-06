Lazio, cifra record all’Olimpico quest’anno. Il dato sui tifosi. Una cifra così alta di spettatori non si vedeva da maggio 2018

Come riporta la Rassegna stampa di Radiosei, in questa stagione all’Olimpico si è verificato un record di presenze, contro la Cremonese si è assistito ad un’atmosfera da brividi. 63.964 spettatori.

Una cifra così alta di spettatori non si vedeva da maggio 2018: Lazio-Inter 2-3, 66.538 persone. Ora è tutto nelle mani di Lotito, che dovrà pensare ad una politica di prezzi intelligente per la prossima annata con tanto di Champions. Gli abbonati, nella stagione appena conclusa, erano poco più di 26 mila. Il presidente della Lazio non ha mai superato la soglia dei 28 mila. Il settore marketing, è già a lavoro, e sta studiando una serie di proposte per la nuova campagna abbonamenti relativa alla Serie A e il Patron incontrerà gli addetti nella prossima settimana.