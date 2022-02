Lazio, i dati CIES: decimo posto per investimenti, ma i trofei...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Decimo posto in classifica per gli investimenti per la Lazio in Italia: ma ecco che cosa dicono nei dettagli i dati CIES

Decimo posto in classifica per gli investimenti per la Lazio in Italia. Questo quanto detto dai dati CIES, l’Osservatorio Internazionale sul calcio.

Dal 2012 a oggi sono 314 milioni di spese, mentre 257 sono stati invece gli introiti. La differenza nel bilancio di -57 milioni pone i biancocelesti al 35° posto in Europa. Due Coppe Italia e due Supercoppe fanno capire che i risultati dal punto di vista dei trofei di chi ha speso molto di più con Milan, Napoli e Roma.