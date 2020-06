Lazio, chiamata a raccolta dei tifosi: l’appuntamento FOTO

Lazio, appuntamento dei tifosi per sostenere la squadra verso l’Olimpico, nella gara contro il Milan: il messaggio degli Ultras

La Lazio vince contro il Torino e punta il Milan. A sostenere la squadra, ovviamente, ci saranno i tifosi che, seppur lontani, faranno sentire il loro apporto ai giocatori. A chiamare a raccolta i sostenitori è La Voce della Nord, con un messaggio su Facebook:

«Altra vittoria di cuore in quel di Torino, altra partita da grandi laziali. Una squadra che non possiamo sostenere allo stadio, ma non intendiamo certo lasciare sola. E allora, per la partita di sabato 4 luglio contro il Milan, ore 21.45, faremo sentire il nostro supporto, il nostro amore verso la nostra unica bandiera: la S.S. Lazio 1900. Appuntamento per sabato alle 18.30 al distributore Eni di Formello, tutti rigorosamente in motorino. No categorico a macchine. Accompagneremo per tutto il tragitto, fino allo stadio Olimpico, il pullman della squadra. Cantando i nostri inni e sventolando le nostre bandiere! È il momento decisivo del campionato e non rimarremo certo a guardare. Nessuno deve mancare, non esistono altri impegni. Che nessuno si tiri indietro, non si ceda di un metro!».