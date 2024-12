Lazio, super sfide all’Olimpico: contro Inter e Atalanta per l’imbattibilità

Lazio che per mantenere l’imbattibilità all’Olimpico dovrà fermare due colossi. A Roma arrivano Inter e Atalanta

La Lazio chiuderà il 2024 con tre gare di Serie A, due di queste saranno disputate allo Stadio Olimpico di Roma. Le avversarie delle prossime sfide casalinghe saranno forse le più ardue da incontrare: Inter (16 dicembre) e Atalanta (28 dicembre).

La squadra di Marco Baroni è quindi chiamata a un grande sforzo per mantenere l’imbattibilità casalinga in questa stagione. 8 vittorie e 2 pareggi in 10 partite.