Lazio, che frecciatina alla Roma: Provedel e Zaniolo protagonisti

Lazio, il derby della capitale non finisce mai e il club biancoceleste ricorda ironicamente la traversa di Zaniolo

Il derby della capitale non finisce mai e va oltre i novanta minuti, in particolar modo per chi lo vince. La Lazio infatti non dimentica la vittoria del 6 Novembre grazie alla rete di Felipe Anderson, e a distanza di qualche mese ironizza contro la Roma sui social.

Su Tik tok infatti il club pubblica un video dove scherza sulla traversa di Zaniolo con la clip che recita: «Quando Ivan non è abbastanza… facciamo skibiridobdob»