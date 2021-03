Lotito trema, senza Champions la Lazio perderebbe 50 milioni

Lotito irritato dopo la sconfitta contro il Bologna. La mancata qualificazione in Champions League porterebbe a una perdita economica

Secondo quanto riferisce Leggo, ieri il presidente Lotito ha avuto un confronto con la squadra dopo la sconfitta contro il Bologna. Il patron biancoceleste è irritato a causa dell’atteggiamento dei ragazzi di Inzaghi, e comincia a temere la non riconferma in Champions.

Se i biancocelesti non dovessero centrare la qualificazione al quarto posto, dovrebbero rinunciare a un minimo di 40 milioni che la Champions League garantisce al primo turno. Ciò si rifletterebbe sul budget a disposizione nel mercato estivo, quanto mai di vitale importanza per portare avanti un progetto di crescita. La Lazio è la terza squadra per età media in Serie A, e ciò implica interventi mirati a svecchiare.