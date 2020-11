Lazio, centrocampo dai gol europei: Parolo primeggia, Milinkovic segna sempre in trasferta

I centrocampisti titolari domani sera a San Pietroburgo vantano un ottimo curriculum europeo in fase realizzativa.

Complici le assenze di Luis Alberto e Leiva e le condizioni fisiche non idilliache di Danilo Cataldi, domani sera in terra russa il centrocampo della Lazio dovrebbe essere composto da Marco Parolo in cabina di regia, Akpa Akpro e Milinkovic in mediana, pronti ad affacciarsi anche in attacco. Se il nuovo acquisto della Lazio è sempre arrivato al tiro nelle ultime gare (gol sciupato a tu per tu con il portiere del Bologna, salvataggio sulla linea di porta di Vojvoda su una sua conclusione rasoterra a Torino), il centrocampista di Gallarate è il miglior goleador europeo della mediana capitolina, con ben sette reti firmate. Tra le ultime si ricordano il gol di tacco al Salisburgo, l’autorete di Le Marchand propiziata col Nizza all’Olimpico, ma anche le reti a Galatasaray, Dnipro e Eintracht Francoforte. Sergej Milinkovic vanta invece 5 reti europee: due a Nizza, una al Rennes, ma il serbo ha timbrato il cartellino anche con Galatasaray e Dnipro: quattro gol sui 5 del Sergente sono arrivate lontano dall’Olimpico.