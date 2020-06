Lazio, organizzata una cena per il ritorno di Diaconale

Lazio, Arturo Diaconale si è ripreso dopo il malore ed ha organizzato una cena per il suo ritorno: presenti Lotito, Tare e Inzaghi

Un malore ed un intervento chirurgico hanno tenuto Arturo Diaconale lontano dalla Lazio. Il portavoce biancoceleste ora sta bene ed è pronto a riprendersi il suo ruolo al fianco del Presidente Lotito.

Per festeggiare il ritorno a lavoro – come riportato dal Corriere dello Sport – Diaconale ha organizzato una cena nel quartiere Africano di Roma insieme al patron della società, il ds Tare e Simone Inzaghi. Un’occasione per brindare ad un nuovo inizio.