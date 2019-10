Lazio, a Glasgow tifosi tenuti sotto osservazione dalla polizia antimafia

A causa degli episodi razziali che si sono verificati in Europa League, il Celtic ha richiesto la presenza della polizia antimafia per seguire i tifosi della Lazio

Il corpo speciale della polizia antimafia è sbarcato in queste ore a Glasgow ed avrà il compito di seguire i tifosi della Lazio. La notizia è appresa dal quotidiano britannico The Sun, che sottolinea la richiesta avanzata dal Celtic alla UEFA. La preoccupazione del club scozzese è dovuta ai recenti episodi di razzismo che si sono verificati a Roma in occasione della gara di Europa League contro il Rennes e hanno portato alla chiusura della Curva Nord. Le autorità hanno ricevuto segnalazioni per circa 300 tifosi biancocelesti facenti parte del tifo organizzato, che dunque saranno particolarmente tenuti d’occio a partire dal loro arrivo. Nuovi atti di violenza o atteggiamenti ritenuti xenofobi non saranno tollerati.