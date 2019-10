Lazio, squalifica Curva Nord: la società farà ricorso

La Lazio farà ricorso dopo la sentenza della UEFA sulla chiusura della Curva Nord: si attendono le carte da Nyon

La Curva Nord resterà chiusa per Lazio-Celtic. Almeno secondo la prima sentenza emessa dalla UEFA, in seguito al procedimento disciplinare avviato dopo la gara contro il Rennes. Una decisione volta a sanzionare rei di aver tenuto un comportamento non adeguato, ma che la società è pronta ad impugnare con il ricorso. Come riportato dal Corriere dello Sport, si attendono le carte da Nyon per definire la strategia e non c’è molto tempo: tre giorni da quando la Lazio riceverà gli atti.