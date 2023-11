Lazio Celtic, Sarri prepara la mossa a sorpresa in difesa? Il tecnico si affida ad un suo fedelissimo

Lazio-Celtic, Maurizio Sarri potrebbe pensare ad una mossa a sorpresa in difesa per la gara contro gli scozzesi. Le ultime

Come riporta Il Messaggero, dopo la pesante sconfitta contro la Salernitana, Maurizio Sarri sta preparando la gara di domani tra Lazio e Celtic: il tecnico potrebbe sorprendere.

In difesa le scelte saranno forzate e l’assetto sarà lo stesso di Salerno a meno che Sarri faccia una scelta più conservativa puntando su Hysaj (preso in considerazione anche come centrale).