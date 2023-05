Lazio, Cataldi non si ferma: il centrocampista a lavoro in vista del Milan. Tramite i social la società mostra i progressi del giocatore alle prese col recupero dall’infortunio al polpaccio

Tramite il profilo Twitter ufficiale della Lazio, il club mostra un video in cui si vede Danilo Cataldi al lavoro per far assorbire l’ematoma al polpaccio destro. Il centrocampista è ancora in dubbio per la gara di sabato contro il Milan, intanto però sta lavorando per recuperare il prima possibile il suo infortunio.