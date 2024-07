Lazio, Castrovilli: «Questo trasferimento per me significa rinascita, dopo due anni veramente di buio sento che..». Le parole del giocatore

Gaetano Castrovilli è stato intervistato da Lazio Style Channel. Ecco le sue prime parole da giocatore della Lazio.

PAROLE– «Questo trasferimento per me significa rinascita, dopo due anni veramente di buio sento delle sensazioni molto positive. Ho voluto fortemente la Lazio, l’ho detto più volte al mio procuratore, ora sono felice. Sento di avere una scintilla dentro di me, spero che nasca il fuoco, ho voglia di rifarmi, tanti obiettivi che voglio aggiungere, il primo è far contenti i tifosi della Lazio. Prima di tutto far bene col club, poi riconquistarmi la Nazionale ».