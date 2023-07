Lazio, Castellanos non vede l’ora di approdare alla corte di Sarri: l’indizio social -FOTO. I tifosi biancocelesti sperano di vederlo il prima possibile ad Auronzo

Tramite il suo profilo di Instagram, Taty Castellanos, fresco acquisto della Lazio, che arriverà a titolo definitivo per 15 milioni di euro, firmando un contratto fino al 2028, ha conviso sul social un post in cui si ritrae in palestra e sotto l’immagine la didascalia: “Pronto per quel che verrà”. Il giocatore sembra essere già pronto ad approdare alla corte di Sarri e i tifosi non vedono l’ora di vederlo ad Auronzo. Di seguito lo scatto social:

