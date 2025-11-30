Lazio, Castellanos di nuovo in campo contro il Milan: «Non il risultato che volevamo, ma felice di aver ripreso a giocare!»

Lazio, Castellanos torna in campo contro i rossoneri: «Non il risultato che volevamo, ma felice di aver ripreso a giocare. Forza Lazio»

Taty Castellanos è tornato finalmente in campo. L’attaccante argentino non giocava dalla sfida contro il Torino di inizio ottobre e, dopo un lungo stop per infortunio, ha ritrovato minuti preziosi entrando nel secondo tempo della gara contro il Milan a San Siro.

Il rientro è stato accompagnato da un messaggio sui social: con un post su Instagram, Castellanos ha condiviso la gioia per il ritorno, soffermandosi anche sul risultato finale e guardando già alla prossima sfida di Coppa Italia, ancora contro i rossoneri.

PAROLE – «Non è stato il risultato che volevamo, ma sono felice di aver ripreso a giocare dopo l’infortunio. Ci vediamo giovedì all’Olimpico. Forza Lazio!»